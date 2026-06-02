Одностороннее движение вводится на улице Вокзальной в Пскове

Одностороннее движение вводится на улице Вокзальной со 2 по 12 июня. Перекрытие будет действовать с 9:00 до 19:00, в ночное время движение открыто. Сроки перекрытия могут сдвигаться в случае обильного выпадения осадков, сообщили в администрации города Пскова.

Схемы изменения движения транспорта предоставила администрация города Пскова

Перекрытие дороги выполняется участками: первый участок — от улицы 23 Июля до Советской, второй — от улицы Советской до 128-й Стрелковой Дивизии. Машины могут проезжать в направлении от улицы 128-й Стрелковой Дивизии до ж/д вокзала.

Движение автобусов организовано также по временной схеме.

«Хотим обратить ваше внимание, что такие меры вводятся для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения! И как для рабочих, так и для самих водителей. Просим отнестись с пониманием», — комментируют в администрации города.