Полоса перекрыта на трассе «Псков» в Ленобласти из-за ДТП с двумя пострадавшими

Три автомобиля стали участниками дорожно-транспортного происшествия в Лужском районе Ленобласти. С места госпитализировали двух человек. На участке перекрыта полоса.

Как сообщает ГУ МЧС по Ленобласти 29 мая, в 15.56 поступил сигнал о ДТП на 134-м километре трассы Р-23 «Псков». Произошло лобовое столкновение легковых Toyota, Skoda и грузового КамАЗа.

При столкновении пострадали 56-летний водитель и 78-летний пассажир «Тойоты». Их доставили в Лужскую межрайонную больницу.

«На участке ДТП перекрыта одна полоса в сторону Луги. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются сотрудниками ГАИ», - добавили в ГУ МЧС.

Судя по данным сервиса «Яндекс Карты», авария произошла в районе деревни Жельцы. На момент подготовки публикации движение затруднено на протяжении 7 километров, пишет 47news.ru.