Пассажир пострадал в столкновении «Ниссана» с автобусом ПАЗ в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 29 мая в 08.50 на улице Леона Поземского у дома 115, у перекрестка с улицей Ижорского батальона.

Столкнулись автобус ПАЗ под управлением мужчины 1961 года рождения и «Ниссан Альмера» под управлением женщины 1999 года рождения. В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка «Ниссана» 1997 года рождения. Осмотрена медиками, отпущена. Водители трезвые.

Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе административного расследования.