Пскович заранее не уведомил о возврате автомобиля и теперь должен выплатить более 180 тысяч рублей

Псковский городской суд удовлетворил требования истца о взыскании задолженности по договору аренды «Мерседес-Бенца» и неустойки в размере больше 180 тысяч рублей из-за несоблюдения пункта договора об уведомлении за 30 дней до возврата автомобиля, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску ООО «БФ1» к Циклаури о взыскании задолженности по договору аренды транспортного средства и неустойки. Истец указал, что между сторонами заключен договор аренды транспортного средства, в соответствии с которым клиенту передали во временное владение и пользование «Мерседес-Бенц», одновременно был оформлен акт приема-передачи имущества.

Условиями такого договора предусматривалась арендная плата в размере 6 100 рублей за один календарный день. Циклаури осуществил возврат транспортного средства, был составлен соответствующий акт. Так как условиями соглашения установлена обязанность по соблюдению уведомительного порядка расторжения договора — за 30 суток до фактического возврата транспортного средства, который не соблюден ответчиком, истец заявил требования о взыскании задолженности по договору аренды транспортного средства.

Принимая во внимание дату получения Циклаури транспортного средства, 12 марта 2025 года, и дату возврата транспортного средства, 3 апреля 2025 года, суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения заявленных истцом требований.