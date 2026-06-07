На трассе Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой ремонтируют два участка

На трассе Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой ремонтируют сразу два участка. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Сейчас на участке с 15-го по 20-й км подрядчики фрезеруют старое покрытие, а с 37-го по 41-й км уже укладывают верхний слой асфальта. Трасса входит в опорную сеть региона, соединяет Островский район с Пыталовским муниципальным округом и ведет к госгранице.

Работы выполняет ООО «ДорСтройСервис». Завершить ремонт планируют к 20 августа.