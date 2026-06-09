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Россиян предупредили об опасности тополиного пуха для автомобилей

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Тополиный пух способен нарушить работу мотора и кондиционера вплоть до их выхода из строя. Об этом рассказал директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков.

«Тополиный пух может быть угрозой для технического состояния автомобиля: он забивает радиаторы системы охлаждения двигателя и кондиционера, загрязняет воздушный фильтр. Наиболее критично забивание сотов радиатора кондиционера. Из-за пуха снижается эффективность охлаждения, что может привести к выходу из строя компрессора», - сказал Серебряков «Газете.Ru».

По его словам, попадая в моторный отсек, пух смешивается с дорожной пылью и масляными испарениями, образуя войлокоподобный слой, который нарушает тепловой режим двигателя. В результате повышается риск перегрева силового агрегата, особенно в пробках.

Наиболее критично забивание сотов радиатора кондиционера. Из-за пуха резко снижается эффективность охлаждения, что в перспективе может привести к выходу из строя компрессора климатической установки, отметил эксперт.

Он добавил, что в сезон активного цветения тополя рекомендуется проводить еженедельную очистку радиаторов сжатым воздухом или водой низкого давления, а также заменять воздушный фильтр двигателя после окончания периода пыления.

Установка защитной сетки на передний бампер экономически оправдана и предотвращает попадание крупных фрагментов пуха в моторный отсек. Категорически запрещается использовать для удаления пуха открытый огонь или легковоспламеняющиеся жидкости, предупредил Серебряков.

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