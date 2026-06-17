Суд обязал Великолукский мясокомбинат выплатить компенсацию за ДТП

Великолукский городской суд вынес решение по гражданскому делу о возмещении ущерба, причинённого в результате дорожно-транспортного происшествия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области, выплатить компенсацию за ДТП суд обязал ОАО «Великолукский мясокомбинат».

Иск был подан владельцем автомобиля, который получил повреждения в ДТП, произошедшем в октябре 2025 года на автодороге Рига — Москва. Виновником аварии был признан водитель, управлявший транспортным средством, принадлежащим ОАО «Великолукский мясокомбинат».

Произведенная страховой компанией виновника ДТП выплата в размере 43 000 рублей не покрыла фактические расходы на восстановительный ремонт автомобиля истца, согласно заключению эксперта, стоимость ремонта составила 141 600 рублей.

Поскольку действующим законодательством на работодателя возложена ответственность за вред, причинённый его работником при исполнении служебных обязанностей, и ответчик не представил доказательств завышения стоимости ремонта или наличия иного способа исправления повреждений, суд удовлетворил заявленные требования и постановил взыскать с ОАО «Великолукский мясокомбинат» в пользу истца разницу между страховой выплатой и фактическим размером ущерба в сумме 98 600 рублей, а также судебные издержки.