Два мотоциклиста под Лугой погибли в разных ДТП

Днем 20 июня на 81-м километре трассы Луга — Великий Новгород разбился насмерть 35-летний водитель мотоцикла «Хонда». Авария случилась около часа дня. Об этом 20 июня сообщили в Telegram-канале «Полиция Петербурга».

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По предварительной информации, мужчина ехал со стороны Луги в сторону Великого Новгорода. На затяжном повороте он по какой-то причине потерял управление — мотоцикл съехал в правый кювет, врезался в столб и перевернулся. Травмы оказались слишком тяжелыми: водитель погиб на месте, еще до приезда скорой помощи. По данным «Мотосолидарности», это произошло у деревни Крюково.



Ещё одно ДТП, по информации «Мотосолидарности», случилось днем на 140-м километре Киевского шоссе (Петербург — Псков), на территории Лужского городского поселения. Мотоциклист также погиб, пишет «Фонтанка».

Сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельной аварии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло вечером 20 июня на 140-м километре автодороги Санкт-Петербург — Псков.

«52-летняя женщина, управляя автомобилем Jaecoo J7 и выполняя разворот, не уступила дорогу мотоциклу Honda VFR под управлением 30-летнего водителя, двигавшегося в попутном направлении», — отметили в ведомстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.