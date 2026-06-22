Движение по мосту 50-летия Октября в Пскове перекрыли до 6 утра

Ограничение движения автотранспорта по мосту 50-летия Октября в Пскове начало действовать до 6:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
Схема: администрация города Пскова
«Внимание, водители! Сообщаем о временных ограничениях движения сегодня, 22 июня, в вечернее и ночное время – с 21:00 до 6:00», - сообщили в администрации.
На мосту ограничено движение в связи с укладкой верхнего слоя покрытия.
«Пожалуйста, заранее планируйте свой маршрут и выбирайте пути объезда. Приносим извинения за возможные неудобства!» - добавили в администрации.