Движение по мосту 50-летия Октября в Пскове перекрыли до 6 утра

Ограничение движения автотранспорта по мосту 50-летия Октября в Пскове начало действовать до 6:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Схема: администрация города Пскова

«Внимание, водители! Сообщаем о временных ограничениях движения сегодня, 22 июня, в вечернее и ночное время – с 21:00 до 6:00», - сообщили в администрации.

На мосту ограничено движение в связи с укладкой верхнего слоя покрытия.