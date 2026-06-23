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В Великих Луках ограничат движение и парковку в связи с праздником выпускников «Бригантина»

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В связи с проведением ежегодного праздника выпускников «Бригантина-2026» в Великих Луках  26 июня вводятся ограничения движения и парковки транспортных средств, а также предусматриваются охраняемые зоны с целью обеспечения безопасности граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

«Бригантина-2025». Фото: администрация Великих Лук

Транспортные средства, не имеющие специального разрешения, будут временно запрещены к движению на следующих участках улично-дорожной сети:

  • Мемориальный комплекс имени Александра Матросова: с 17:00 до 21:30.
  • Северо-западная часть площади Ленина (от линии входа в гостиницу «Юбилейная» до входа в администрацию города): с 18:00 до 19:30.
  • Набережная Лейтенанта Шмидта (от площади Ленина до проспекта Ленина): с 18:00 до 19:30.
  • Проспект Ленина (от улицы Некрасова до ул  ицы Лизы Чайкиной): с 19:00 до 19:30.
  • Набережная Александра Матросова (от просп екта Ленина до улицы Розы Люксембург): с 19:00 до 19:30.
  • Улица Розы Люксембург (от улицы Лизы Чайкиной до набережной Александра Матросова): с 19:00 до 19:30.

      Для объ езда указанных зон предлагается воспользоваться следующими улицами: Ботвина, Холмская, Винатовского, Новосокольническая, Сибирцева.

П арковка и стоянка автотранспортных средств запрещается с 08:00 до 19:30 на следующих участках: северо-западная часть площади Ленина (от линии входа в гостиницу «Юбилейная» до входа в администрацию города), набережная Лейтенанта Шмидта (от площади Ленина до проспекта Ленина), набережная Александра Матросова (от проспекта Ленина до ул ицы Розы Люксембург).

Также администрация города информирует об охраняемых зонах, предусмотренных с целью обеспечения безопасности граждан. Охрана территорий, предназначенных для проведения праздничных мероприятий, будет обеспечиваться сотрудниками правоохранительных органов на следующих территориях:

  • Северо-западная часть площади Ленина (от линии входа в гостиницу «Юбилейная» до входа в администрацию города) с 18:00 до 19:30.
  • Набережная Лейтенанта Шмидта (от площади Ленина до проспекта Ленина) с 18:00 до 19:30.
  • Проспект Ленина (от дома 22 по проспекту Ленина до набережной Александра Матросова) с 18:30 до 19:30.
  • Набережная Александра Матросова (от проспекта Ленина до улицы Розы Люксембург) с 18:30 до 19:30.
  • Часть мемориального комплекса имени Александра Матросова (от въезда с набережной Александра Матросова до Летней эстрады, Летняя эстрада) с 18:30 до 19:30.
  • Летняя эстрада с 19:00 до 21:30.

Проход на охраняемые территории будет осуществляться по спискам и в сопровождении руководителей образовательных учреждений.

Посещение мероприятия будет возможно только через специально оборудованные контрольные пункты, оснащённые стационарными и переносными металлоискателями. Пункты будут расположены по следующим адресам:

  • Площадь Ленина (от администрации города Великие Луки).
  • Площадь Ленина (от гостиницы «Юбилейная»).
  • В мемориальном комплексе имени Александра Матросова – при входе на Летнюю эстраду.

⁣Также в администрации обратили внимание, что к проносу запрещены предметы и вещества, свободный оборот которых запрещён, включая: оружие, колющие и режущие предметы, газовые баллончики. Одновременно великолучан предупредили, что распитие алкогольных напитков в общественных местах, равно как появление в общественных местах в нетрезвом состоянии, является правонарушением и преследуется по закону. 

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