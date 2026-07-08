В Пскове ведутся работы по нанесению дорожной разметки. Специалисты уже обновили ее на турбокругах и магистральных улицах города, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фотографии: Борис Елкин / Telegram-канал

На площади Ленина после работ по замене изношенных слоев асфальта обозначены контрольные точки будущей разметки.

Как только позволит погода, бригады приступят к нанесению разметки. Также работы будут продолжены по обновлению разметки пешеходных переходов.



Для работ используют термопластик со светоотражающими элементами: такая разметка хорошо видна в тёмное время суток и отличается повышенной износостойкостью, пояснил глава Пскова.