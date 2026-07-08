 
АвтоМир

В Пскове ведутся работы по нанесению дорожной разметки

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В Пскове ведутся работы по нанесению дорожной разметки. Специалисты уже обновили ее на турбокругах и магистральных улицах города, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фотографии: Борис Елкин / Telegram-канал

На площади Ленина после работ по замене изношенных слоев асфальта обозначены контрольные точки будущей разметки.

Как только позволит погода, бригады приступят к нанесению разметки. Также работы будут продолжены по обновлению разметки пешеходных переходов.

 


Для работ используют термопластик со светоотражающими элементами: такая разметка хорошо видна в тёмное время суток и отличается повышенной износостойкостью, пояснил глава Пскова.

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Елкин Борис Андреевич

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