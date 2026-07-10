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На ремонт мостов до гдовской Самолвы могут выделить миллиард рублей

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На ремонт мостов через реки Желча и Ремда в Гдовском муниципальном округе могут выделить 1 165 604 676 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Отмечается, что закупка прошла контроль по целевому расходованию средств. 

Через реку Желча ремонт планируется на 14-м километре, а через реку Ремда на 21-м километре автомобильной дороги общего пользования регионального значения Кятицы – Низовицы – Самолва - Пнёво.

Основная цель реализации капитального ремонта состоит в полном восстановлении транспортно-эксплуатационного состояния моста и доведения его до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования. Объект реализуется за счет средств бюджетного учреждения. 

Подрядчика определят 5 августа. Он должен будет выполнить работы до 28 сентября 2028 года.

 

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