Движение по участку улицы Мурманской в Великих Луках ограничат на две недели

Движение транспорта на участке улицы Мурманской в Великих Луках временно прекратят в связи с капитальным ремонтом тепловой сети. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Ограничения будут действовать с 14 по 28 июля. На этот период движение закроют на участке улицы Мурманской в районе домов №3 и №4.

Для объезда автомобилистам рекомендуют использовать улицу Ботвина, переулок Некрасова, улицу Печорскую и улицу 3-й Ударной Армии.

В администрации города попросили водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрутов.