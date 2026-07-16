Трех нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Псковской области трех нетрезвых водителей, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по региону.

В Пскове 15 июля по улице Инженерной на автомашине Audi ехал 37-летний горожанин, находившийся «под градусом». В этот же день нетрезвого водителя на иномарке полицейские выявили на территории Великолукского муниципального округа. А 12 июля в Порховском муниципальном округе 21-летний молодой человек управлял мопедом в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.