ДТП с участием трех легковушек произошло на Октябрьском проспекте в Пскове

Дорожно-транспортное с тремя автомобилями произошло на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Некрасова в городе Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В аварии получили технические повреждения получили автомобили марок «Ниссан», «Пежо» и «Киа».

Затруднено движение на Октябрьском проспекте, образовалась пробка в том числе и из общественного транспорта от площади Ленина в сторону ж/д вокзала, также «стоит» Ольгинский мост.



Сотрудники дорожно-транспортной службы уже работают на месте аварии.