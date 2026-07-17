В НАС предложили вернуть все штрафы за нарушение ПДД Госавтоинспекции

В последние месяцы из-за очередей на автозаправках значительно участились случаи остановки и стоянки в неположенных местах, за которые водителей активно штрафуют, сообщили в Национальном автомобильном союзе (НАС).

Представители союза призывают вернуть полномочия по оформлению таких нарушений Госавтоинспекции.

«Понятно, что остановка и стоянка в неположенном месте может мешать другим участникам дорожного движения, но сейчас водители вынужденно проводят время в очередях, это состояние крайней необходимости», — отметил вице-президент НАС Антон Шапарин.

Однако не все наказания оформляют подразделения ГИБДД: в ряде регионов штрафы за остановку и стоянку оформляют региональные и местные органы, и они не спешат аннулировать взыскания. В связи с этим НАС направил в правительство письмо с просьбой вернуть Госавтоинспекции полномочия по оформлению штрафов за все нарушения, связанные со стоянкой и остановкой, пишут «Известия».

«Водители, которые вынуждены стоять в очередях за топливом, в ряде случаев были оштрафованы организациями, отказывающими в отмене этих несправедливых штрафов и не учитывающими, что нарушения допущены в состоянии крайней необходимости», — говорится в документе.