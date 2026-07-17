В Псковской области стартовали рейды по борьбе с незаконной торговлей бензином

В Псковской области начали рейды по выявлению незаконной торговли бензином и дизельным топливом. Власти активно работают над контролем ситуации, чтобы сбалансировать спрос, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Max.

Видео: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max

Михаил Ведерников отметил, что благодаря договорённостям с топливными компаниями объем продаж бензина в регионе увеличился в два раза, однако его по-прежнему не хватает. Он указал на сезонные всплески спроса, особенно летом, когда количество дачников и туристов резко возрастает. Губернатор подчеркнул, что рационального объяснения нехватки бензина нет.

В регионе начались рейды по выявлению нарушений, связанных с незаконной торговлей и перепродажей топлива, а также нарушениями правил хранения и перевозки. Власти будут проводить эту работу ежедневно и применять строгие меры к нарушителям в рамках действующего законодательства.

Глава региона также сообщил о тестировании системы автоматической фиксации госномеров, чтобы установить «период охлаждения» для водителей, которые уже заправились и повторно посещают автозаправочные станции. «Каким будет временной интервал, подумаем – от нескольких часов до нескольких суток», - уточнил Михаил Ведерников.

Отдельное внимание уделят группам в социальных сетях, где происходит перепродажа бензина. Губернатор призвал граждан учитывать необходимость бензина для генераторов, лодок и другой техники и заранее продумывать условия хранения и утилизации топлива. Он предупредил о рисках, связанных с неправильным складированием горючих жидкостей:

«Складирование горючих жидкостей в сараях и на балконах, в негерметичных канистрах, а тем более в бутылях для воды создает прямую угрозу не только владельцу, но и окружающим людям. Летом, в жаркую погоду ситуация вызывает особенную тревогу. Давайте не подвергать опасности себя, родных, соседей и знакомых».

В завершение губернатор сообщил, что «Лукойл» увеличит поставки бензина в регион на 50%.