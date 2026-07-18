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Порховчанина лишили автомобиля за повторную езду в нетрезвом виде

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В ходе мероприятий, проведенных дорожной полицией, на территории Порховского муниципального округа установили нетрезвого водителя, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 16 июля в деревне Полоное Порховского муниципального округа инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль «ВАЗ-2115». Выяснилось, что управлял этой легковушкой 23-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль изъяли. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В УМВД напомнили, что вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в России карается административным либо уголовным наказанием. Законодательная сторона этого вопроса регулируется статьей 264 УК РФ и ст. 12.8 КоАП РФ.

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