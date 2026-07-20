Приставы взыскали 130 тысяч рублей с автоаферистки из Великолукского района

Суд вынес приговор жительнице Великолукского района, которая под видом покупки автомобилей похитила три транспортных средства, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по Псковской области.

Фото: УФССП России по Псковской области

Действуя по отработанной схеме, женщина находила продавцов машин, договаривалась об осмотре и, получив ключи и документы, бесследно исчезала. Для усыпления бдительности потерпевших аферистка даже писала фальшивые расписки, обещая оплатить транспорт позже.

Жертвами мошенницы стали жители Великих Лук, лишившиеся двух автомобилей Volkswagen и «ВАЗ-21093». Общий материальный ущерб превысил 130 тысяч рублей.

Полностью признав свою вину и раскаявшись в содеянном, подсудимая была приговорена к году и 10 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Кроме того, суд обязал аферистку полностью возместить убытки всем троим пострадавшим.

В отделение судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов на исполнение поступило 3 исполнительных документа о взыскании с женщины 130 тысяч рублей ущерба, причиненного в результате преступления.

29-летняя девушка была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительных производств и предупреждена, что уклонение от исполнения решения суда влечет штрафные санкции и меры принудительного взыскания. Так как в установленный законом срок должник свои финансовые обязательства не исполнил, в отношении него была применена штрафная санкция в виде исполнительского сбора. Также судебный пристав-исполнитель ограничил гражданку в праве выезда за пределы Российской Федерации и запретил ей совершать регистрационные действия с 4 объектами недвижимости. В довершение всего, было обращено взыскание на заработную плату неплательщицы и денежные средства.

Некоторое время спустя с помощью принудительных мер вся сумма компенсации была взыскана и перечислена взыскателям. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.