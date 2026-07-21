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В псковских Хотицах приступили к строительству улицы в 1,5 км для нового ЖК

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Продолжаются работы над развитием инфраструктуры нового жилого комплекса «Невский парк», который возводится застройщиком СЗ СК «Возрождение-14» (компания Scandinavia) в деревне Хотицы в рамках проекта «Комплексного развития территории» (КРТ). Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Глава муниципалитета напомнила, что помимо жилых домов (в целом более 500 квартир), предполагается строительство социальной инфраструктуры по всем современным нормам и стандартам.

Обязательство муниципалитета – помощь с инфраструктурой. Так, уже построена модульная газовая котельная в рамках государственной поддержки (национальный проект «Инфраструктура для жизни»). Следующий этап – транспортная инфраструктура. В ходе конкурсных процедур определен подрядчик, который приступает к строительству улицы протяженностью в 1,5 километра. Она позволит обеспечить транспортную и пешеходную связь микрорайона с внешними дорогами (в частности, будет соединена с автодорогой местного значения Псков - Писковичи - Муровицы и автодорогой регионального значения Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье). В ходе планерки с ответственными лицами Наталья Федорова обсудила начальный этап работ.

Строительство улицы предполагает и прокладку ливневой канализации, и пешеходную инфраструктуру, и освещение – все то, что положено по современным стандартам дорожного строительства. Согласно срокам, подрядчик должен сдать объект к концу 2028 года.

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Пресс-портреты

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

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