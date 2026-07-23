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Движение по улице Вокзальной в Пскове ограничат 24 июля

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Движение по улице Вокзальной — на участке от улицы Советской до улицы 128‑й Стрелковой Дивизии, ограничат завтра, 24 июля с 8:00 до 18:00. На участке подрядная организация приступит к укладке верхнего слоя дорожного покрытия последнего участка улицы Вокзальной. Об этом сообщили в администрации города Пскова. 

На время перекрытия автобусы будут следовать по временной схеме. Кроме того, сегодня ночью на уже уложенных участках улицы Вокзальной планируется нанесение разметки. 

«Пожалуйста, учитывайте эти изменения при планировании маршрутов», - подчеркнули в администрации. 

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