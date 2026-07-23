Водитель универсала столкнулась с курьером на СИМ в Пскове при повороте налево. Видеокамера Pskovline зафиксировала момент дорожно-транспортного происшествия 22 июля около 19.10 на перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского.

Женщина за рулем «Рено», выполняя поворот налево на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора, не уступила дорогу водителю СИМ двигавшемуся со встречного направления прямо.

На место происшествия выезжали медики, спасатели и сотрудники полиции. По предварительной информации, доставщик не пострадал. Место происшествия он покинул самостоятельно.