Петербурженку осудили почти на два года за поджог иномарок в Пскове на 12 млн рублей

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение в отношении уроженки Санкт-Петербурга, которая обвиняется в совершении преступления предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ, а именно в том, что она совершила умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенную путем поджога, группой лиц по предварительному сговору. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Суд установил, что в апреле 2025 года девушка с группой лиц, за денежное вознаграждение совершила умышленное уничтожение автомобиля марки «Мерседенс-Бенц» путем поджога. Из заранее подготовленной и взятой с собой одной бутылки лица вылили на заднюю часть указанного автомобиля горюче-смазочный материал, который умышленно подожгли зажигалкой.В результате вышеуказанных совместных действий произошло возгорание автомобиля марки «Мерседенс-Бенц» 2018 года выпуска. После формирования очаговой зоны на поверхности крышки багажника и бампера, огонь пожара, посредством всех видов теплопередачи распространился по резиновым, пластиковым и текстильным материалам через технологические отверстия и проемы уничтоженного остекления автомобиля в салон и подкапотное пространство.

В тоже время посредством лучистого теплообмена огонь распространился на поверхности рядом стоящих автомобилей марки Genesis G80 2022 года выпуска, Hyundai Creta 2018 года выпуска, Toyota RAV4 2012 года выпуска. Своими умышленными преступными действиями, девушка в составе группы лиц по предварительному сговору путем поджога, причинили потерпевшим значительный материальный ущерб на общую сумму более 12 миллионов рублей.

Суд признал молодую девушку 2002 года рождения виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок один год восемь месяцев.

Учитывая то, что девушка была осуждена ранее Фрунзенским районным судом города Санкт-Петербурга суд назначил наказание с применением статьи 70 УК РФ по совокупности приговоров и к назначенному наказанию частично присоединил неотбытую часть наказания, назначив наказание в виде лишения свободы на срок один год 11 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Заявленный потерпевшими гражданский иск надлежит исполнять солидарно с ранее осужденным лицом за данное преступление.