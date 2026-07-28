Водитель электровелосипеда травмирован при столкновении с «Рено» в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 27 июля в 16.28 на улице Юбилейной у дома 77-б.

Мужчина 1973 года рождения на «Рено Меган» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и допустил столкновение с электровелосипедом под управлением мужчины 1999 года рождения.

Травмы получил водитель электровелосипеда. Не госпитализирован, оставлен на месте.

Водители трезвые.

Уточняется, что водитель электровелосипеда двигался по проезжей части.