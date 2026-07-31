Пострадавшие в ДТП в Дедовичах получат от МВД до 600 тысяч рублей

Решение суда о компенсации морального вреда, причиненного в результате превышения должностных полномочий бывшим сотрудником полиции МО МВД России «Дедовичский», вступило в законную силу, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Псковским областным судом рассмотрено гражданское дело по апелляционным жалобам МВД РФ, бывшего сотрудника и представителя истцов на решение Дедовичского районного суда о компенсации причиненного морального вреда.

Требования истцов были обоснованы тем, что сотрудник, являясь начальником дежурной смены отдела полиции МО МВД России «Дедовичский», противоправно отпустил из отдела полиции без принятия мер к привлечению к административной ответственности правонарушителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля ВАЗ и совершил столкновение с автомобилем Mazda. В результате ДТП правонарушитель погиб, а водителю и пассажирам автомобиля Mazda были причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

Приговором суда бывший сотрудник был признан виновным в превышении должностных полномочий.

Истцы просили взыскать с МВД РФ и УМВД России по Псковской области компенсацию морального вреда в размере 2 000 000 рублей в пользу каждого.

Решением суда первой инстанции иск был удовлетворен частично, в пользу истцов взысканы суммы от 350 до 600 тысяч рублей.

Судебная коллегия по гражданским делам Псковского областного суда в ходе апелляционного рассмотрения дела указала на отсутствие оснований для изменения решения, отметив, что судом первой инстанции при определении размера компенсации морального вреда был учтен возраст истцов, обстоятельства причинения вреда, характер и объем перенесенных физических и нравственных страданий, степень тяжести вреда здоровью, длительность и характер лечения, последствия, связанные с восстановлением здоровья, финансовое и семейное положение истцов.

По результатам апелляционного рассмотрения решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Напомним, по результатам апелляционного рассмотрения приговор районного суда в отношении бывшего сотрудника был изменен с усилением наказания на срок три года шесть месяцев. Осужденному также назначено дополнительное наказание в виде лишения специального звания «майор полиции» и права занимать должности на государственной службе в органах МВД.