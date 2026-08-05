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На улице Северной в Пскове начали ремонт дороги

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На улице Северной в Пскове начали ремонт дороги. Как сообщил глава города Борис Елкин в своем канале в мессенджере Мах, сейчас работы ведутся на границах улиц Северная, Ипподромная и Белинского.

Фотографии: Борис Елкин / Мах

По улице Северной выполнят работы по устройству тротуара и покрытия проезжей части. Здесь будет одностороннее движение. Это необходимо для безопасного передвижения всех участников с учётом существующей ширины дороги.

По улице Ипподромной ведутся работы по устройству тротуара.

 
«Благодаря реализации проекта местные жители смогут безопасно передвигаться до ближайшей автобусной остановки и пешеходному переходу из новых микрорайонов многоквартирной застройки. Работы идут с опережением графика», — прокомментировал Борис Елкин.
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