Директор ООО «СитиИнвестГрупп»: Покос травы в Пскове ведется по графику, сложностей нет

ООО «СитиИнвестГрупп» этим летом не испытывает сложностей с покосом травы в микрорайонах Пскова, работы проходят в графике. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил директор компании Павел Талебин.
ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Организация отвечает за содержание следующих районов:
- Завеличье,
- Запсковье,
- Любятово,
- Овсище.