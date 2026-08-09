Водитель «Ниссана» при перестроении врезался в «Хендай Солярис» на Октябрьском проспекте

Водитель «Ниссана» при перестроении в левый ряд врезался в «Хендай Солярис» на Октябрьском проспекте в Пскове. Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 августа в 15.55 напротив автобусной остановки «Летний сад». Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения Pskovline.

Фото предоставлено участниками ДТП

Мужчина на «Ниссан Кашкай» решил перестроиться в левый ряд из-за остановившегося для посадки-высадки пассажиров автобуса. При перестроении не предоставил преимущество и врезался в «Хендай Солярис».

Пострадавших нет. Автомашины получили технические повреждения.

Участники простояли на проезжей части пять часов и уехали около 21.00.