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Водитель «Ниссана» при перестроении врезался в «Хендай Солярис» на Октябрьском проспекте

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Водитель «Ниссана» при перестроении в левый ряд врезался в «Хендай Солярис» на Октябрьском проспекте в Пскове. Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 августа в 15.55 напротив автобусной остановки «Летний сад». Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения Pskovline.

Фото предоставлено участниками ДТП

Мужчина на «Ниссан Кашкай» решил перестроиться в левый ряд из-за остановившегося для посадки-высадки пассажиров автобуса. При перестроении не предоставил преимущество и врезался в «Хендай Солярис».

Пострадавших нет. Автомашины получили технические повреждения.

Участники простояли на проезжей части пять часов и уехали около 21.00.

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