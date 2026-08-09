Ограничение скорости введут на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 10 августа

Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 10 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 99-140-99 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 20:00 из-за нанесения дорожной разметки.

На участке 300+000-353+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходить окос мостовых сооружений, очистка труб, уборка мусора, окос водопропускных труб.

На участках 458+000-464+000 и 481+000-485+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходить окос травы, очистка водоотводных лотков, выправка знаков и стоек, уборка мусора с элементов дорог, уборка автобусных остановок и площадок отдыха.