Пассажир Opel Zafira скончался после наезда на дерево в себежской деревне

Пассажир Opel Zafira погиб в результате наезда на дерево в себежской деревне Зародище 9 августа, сообщили в Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области.

В 06:00 на 4-м км автодороги Идрица - Лопатово в деревне Зародище Себежского округа водитель, мужчина 1980 года рождения, управляя автомобилем Opel Zafira, двигаясь в направлении деревни Лопатово, не справился с управлением на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог, в результате чего совершил съезд в левый придорожный кювет по ходу своего движения, с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП пассажир, мужчина 1963 года рождения, находившийся на момент ДТП на переднем пассажирском сидении, погиб на месте, водитель госпитализирован.