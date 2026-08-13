Два ДТП произошли на Крестовском шоссе Пскова с разницей в 20 минут, есть пострадавшие. ФОТО

Два человека пострадали в результате выезда ВАЗ-21099 на встречную полосу в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 12 августа в 19.10 на Крестовском шоссе у дома №9.

По предварительным данным, мужчина 1961 года рождения на автомашине ВАЗ-21099 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Ленд Ровер» под управлением мужчины 1982 года рождения. Пострадали водитель и пассажирка ВАЗ, женщина 1965 года рождения. Госпитализированы.

Причина выезда на встречную полосу и другие обстоятельства происшествия будут установлены в ходе административного расследования.

За 20 минут до этого поблизости с местом происшествия произошло еще одно ДТП. На Крестовском шоссе, 19 в 18.50 неустановленный водитель совершил столкновение с автомашиной «Лада Калина» под управлением мужчины 1980 года рождения.

«Лада» двигалась в сторону Октябрьского проспекта, в крайней правой полосе. Удар пришелся в заднее левое крыло автомашины.

Пострадавших нет.