 
АвтоМир

Два ДТП произошли на Крестовском шоссе Пскова с разницей в 20 минут, есть пострадавшие. ФОТО

0

Два человека пострадали в результате выезда ВАЗ-21099 на встречную полосу в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 12 августа в 19.10 на Крестовском шоссе у дома №9.

По предварительным данным, мужчина 1961 года рождения на автомашине ВАЗ-21099 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Ленд Ровер» под управлением мужчины 1982 года рождения. Пострадали водитель и пассажирка ВАЗ, женщина 1965 года рождения. Госпитализированы.

Причина выезда на встречную полосу и другие обстоятельства происшествия будут установлены в ходе административного расследования.

За 20 минут до этого поблизости с местом происшествия произошло еще одно ДТП. На Крестовском шоссе, 19 в 18.50 неустановленный водитель совершил столкновение с автомашиной «Лада Калина» под управлением мужчины 1980 года рождения.

«Лада» двигалась в сторону Октябрьского проспекта, в крайней правой полосе. Удар пришелся в заднее левое крыло автомашины.

Пострадавших нет.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026