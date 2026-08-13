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Съезд с улицы Черняховского отремонтируют в микрорайоне «Псковкирпич»

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Депутат Алексей Севастьянов выехал в свой округ — на улицу Черняховского в микрорайоне «Псковкирпич». Поводом послужило обращение жителей: дорога есть, а безопасной её назвать сложно. На встречу парламентарий пригласил заместителя главы администрации города Пскова Алексея Саенко, чтобы на месте проработать возможные решения, сообщили Псковской Ленте Новостей в Законодательном Собрании Псковской области. 

Фото здесь и далее: Законодательное Собрание Псковской области

«Пообщались с местными жителями. Люди просят установить знаки ограничения скорости, сделать пешеходные переходы, заасфальтировать съезд в переулок и оборудовать тротуары. Взяли тайм-аут, чтобы прикинуть и решить, что можно сделать в этом году, а что придётся перенести», — рассказал Алексей Севастьянов.

По итогам встречи в ближайшее время администрация города Пскова организует ремонт съезда. Вопрос установки знаков «20 км/ч» рассмотрит специальная комиссия.

 

А вот вопрос с тротуарами, по словам Алексея Севастьянова, быстро решить не получится. Улица зажата частным сектором. Специалистам сначала предстоит определить, где именно можно обустроить фрагменты тротуаров — там, где позволяет территория и где они не упрутся в заборы.

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Севастьянов Алексей Анатольевич

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

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