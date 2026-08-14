Борис Елкин: Делаем все, чтобы увеличить пропускную способность перекрестка Некрасова-Октябрьский

Введённая отдельная фаза светофора для пешеходов свела к нулю число дорожно-транспортных происшествий на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова, однако уменьшила скорость потока, такое мнение высказал глава Пскова Борис Елкин в программе «На пятой передаче» на ПЛН FM (102.6).

«Перекресток Некрасова и Октябрьского - очень тяжелый. У нас по пальцам можно пересчитать светофоры, где есть отдельная выделенная фаза для пешеходов. Но в любом случае, я думаю, не секрет, что в соответствии с многими требованиями, конечно, на многих перекрестках требуется это делать. Везде, повсеместно. Мы стараемся это очень взвешенно делать, потому что это лишняя остановка потока, это лишние секунды, минимум 20 секунд нужно на переход улицы. То есть 20 секунд автомобильный транспорт во всех направлениях будет стоять. Конечно, это связано с безопасностью. Конечно, теперь стало значительно безопаснее, но это очень сильно тормозит поток», - сказал Борис Елкин.

Глава города отметил: с одной стороны, это хорошо для пешеходов, а с другой стороны, зеленого света приходится очень долго ждать.

«Как автолюбитель, я могу сказать, что это зачастую крайне неудобно. Мы стараемся минимизировать такие крайние меры, как введение отдельной фазы для пешеходов. <...> Да, перекресток стал безопаснее, в этом месте ДТП в принципе не происходит, но скорость проезда, к сожалению, оставляет желать лучшего. Да, там стоит интеллектуальная система, и в зависимости от времени дня там разные фазы. Мы делаем все, чтобы пропускная способность этого перекрестка увеличилась», - заключил глава Пскова.

Напомним, новый режим работы светофора на перекрестке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта действует с июля 2025 года.