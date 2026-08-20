Глава Пскова Борис Елкин о ремонте дорог, настройках светофоров и парковках

Глава города Пскова Борис Елкин стал гостем программы «На пятой передаче» на ПЛН FM. Почему поставлен на паузу ремонт дороги на улице Леона Поземского, когда начнутся работы на улицах Кузнецкой и Карла Маркса, а также о дорожных приоритетах администрации города - в интервью Псковской Ленты Новостей.

- Борис Андреевич, тема разговора сегодня довольно всеобъемлющая: ремонт дорог и безопасность передвижения по дорогам. Раз у нас в студии Борис Андреевич, мы рассчитываем получить ответы на некоторые горячие вопросы последних дней. Передача в первую очередь для автомобилистов, пешеходов, водителей, участников дорожного движения. Поэтому вопросы про деревья, скамейки, фонтаны мы задавать не будем. Хотя, может, и хотелось бы. Будем говорить больше про дороги, разметку, светофоры. Обо всем, что касается дорожного движения. Начнем с того, что у всех на виду. Видим большой объем дорожных работ.

Навскидку перечислю: мост Александра Невского, половина которого уже закончена. Ремонт улицы Советской, улицы Поземского, улицы Северной. Улица Вокзальная, видимо, уже близится к завершению. Не менее значимый ремонт проезда вдоль дома 48 по улице Коммунальной. Он хоть и называется проезд, но это фактически улица, дорога в большой жилой микрорайон. Автомобильная парковка у Псковской областной больницы. Ремонт проезда от улицы Байкова до Михайловской. Список можно дальше продолжать. Поэтому первый вопрос: это все наши основные дорожные объекты на этот год? Или что-то еще будет выставлено на торги?

- Действительно, объем немаленький. Об этом говорит не только количество объектов и виды работ, которые мы включаем. Мы стараемся подходить всецело и включать в объем работ не только ремонт проезжей части. Ремонтируем и тротуары. Везде меняем бортовой камень, светофоры, теперь ещё и зеленые зоны.

По документам и нормативам это ремонт. Но не такой как раньше, когда асфальт поменяли и ушли, а теперь это полноценные работы. Мы везде так стараемся делать. По названным объектам запланирован большой набор работ. Что касается новых объектов, конечно, у нас есть определенные планы по проездам.

Думаем, что это будет сделано за счет лимитов следующего года. По части объектов мы работаем зачастую «в долг». Когда объекты делаются за счет средств следующего года, подрядчик наперед делает работу и получает оплату в следующем году. Мы живем годом вперед.

- Не первый год так уже живем.

- Не первый год. Тратим деньги 2027 года. Это нормально. В 27-м году будем ремонтировать за счет 2028 года. Уже привыкли к этому ритму и главное - привык бизнес. Достаточно неплохо получается. В ближайшее время подрядчик хочет выйти доделать остатки улицы Некрасова от Карла Маркса до Воровского. Это небольшой участок, основной объем был сделан в 2025 году. Он проторгован, подрядчик известен, опять же, деньги следующего года, но собирается в ближайшее время выходить.

У нас давно есть мечта - сделать улицу Карла Маркса. Средства на ремонт запланированы в 2028 году. Сейчас посмотрим по лимитам. Учитывая, что с опережающими темпами идет ремонт моста Александра Невского и других объектов, может быть, получится, переключиться и некоторые объекты сместить «влево», как бы это ни звучало. То есть быстрее сделать и быстрее начать следующий. Поэтому Карла Маркса у нас тоже в планах. Она в удручающем состоянии. Это исторический центр и туристическая парковка, видовое место для города. Конечно, это важно. Но хочется туда зайти и сделать все сразу - полноценные тротуары, поменять бортовой камень.

На той же самой Советской, на Некрасова, частично на Октябрьском проспекте мы использовали гранитный бортовой камень. В остальных объектах мы используем бетонный, это значительно дешевле. Гранит исключительно для исторического центра, потому что он очень дорогой. По стоимости разница получается даже не в 2-3 раза. Улица Карла Маркса у нас обсчитана, лежит смета. Надеюсь, получится «передвинуть» средства, и мы проторгуем в этом году уже, чтобы часть работы начать. Посмотрим, какая будет осень. Год на год не приходится. Бывает, до ноября теплая погода стоит, а бывает уже много снега лежит. Будем исходить из строительного сезона. Но объект будет в любом случае 2-3-годичный.

- Еще в планах прошлых лет мелькала улица Кузнецкая.

- Также у нас в планах. Есть не очень хорошие моменты, особенно на пересечении со Спортивной и вдоль поликлиники. Некоторые места необходимо отремонтировать. В целом она еще в более-менее нормальном состоянии. Планы по-прежнему остаются.

Буквально на днях проезжал по ней, смотрел внимательно. Я сам без водителя периодически объезжаю абсолютно все улицы. По утрам или по вечерам, в зависимости от того, когда есть больше свободного времени. Смотрю, что надо ремонтировать, что нет. Где ремонт нужен в первую очередь, а что может подождать. Понятно, что есть и для этого эксперты и специалисты. Но я люблю некоторые вещи своими глазами посмотреть. Для меня это ближе и нагляднее.

Это касается и ремонта дорог, и благоустройства, и многих других моментов, даже покоса травы. Отчеты и цифры, фотографии, которые присылают, это одно, а увидеть вживую - это другое. Поэтому стараюсь всегда все сам лично просматривать.

Мы говорили про мост Александра Невского, сейчас приступили ко второй половине. Надеюсь, что также успешно и быстро они ее сделают. Я ожидал, что будет хуже в части дискомфорта для автолюбителей. Думал, что пробок будет больше, но перекрытая половина моста практически не сказалась на движении, нет критических моментов.

Скоро начнётся учебный год. Будет больше автолюбителей, родители повезут детей в дошкольные учебные заведения и средние образовательные. Это, конечно, добавит поток транспорта. В любом случае, сейчас нет сильного дискомфорта, как это было с Ольгинском мостом.

- Потому что из четырех полос осталось две.

- Да, везде почти по две. Поэтому ремонт Ольгинского моста нам давался тяжелее. В этом году мы еще заменили слои износа на мосту 50-летия Октября. Получилось достаточно неплохо и быстро, буквально за пару дней. Конечно, на Александра Невского объем работ другой, но получилось тоже неплохо. Посмотрим, как будет держаться. Ольгинский мост пока стоит достаточно хорошо.

- Четвертый год.

- Да, четвертый год. Там применен литой асфальт, он уже не раз показал хорошие результаты в нашей стране. На мостах их используют из-за высокой стойкости.

- Вы сказали, что по всему городу лично передвигаетесь. По частному сектору тоже?

- В том числе. Для нас это всегда был тяжелый момент, учитывая, как много грунтовых дорог в частном секторе. За последние 5-7 лет мы много отремонтировали. На Крестовском шоссе был большой объем работ. Улицы возле Яна Райниса в частном секторе тоже обновили. В 2025 году закончили делать так называемые Шабаны. В «Болото» - не люблю называть так этот микрорайон на самом деле, мне кажется, это достаточно обидно, хоть многие так и говорят, – в Завокзалье тоже периодически делаем. Стараемся уделять внимание всем микрорайонам.

В приоритете остаются основные проездные магистрали с интенсивным движением, но частный сектор также постоянно в зоне нашего внимания. Не было такого года, чтобы мы в тех или иных микрорайонах что-то не делали. Учхоз тоже потихонечку делаем. Не везде асфальтовое покрытие, где-то грунтовое, но так, чтобы это было безопасно, комфортно для жителей.

- Думаю, если посмотрим на карту города, будет наглядно видно, что ремонты равномерно распределены по всему городу.

- Исходим из потребностей и обращений. Но самое главное - это интенсивность. Если «заходим» в микрорайон, стараемся как можно больше сразу охватить, чтобы уже не возвращаться. Пример как было в Шабанах и в других микрорайонах. Например, на улицах вдоль Крестовского шоссе. Мы там сразу четыре-пять улиц сделали фактически, которые были грунтовыми или давно были в асфальте, но их настолько засыпали ФАМом и другими материалами, что они превратились в грунтовые.

После ремонта возникает следующий момент, который вы как участник комиссии по безопасности дорожного движения, знаете: по поводу установку искусственных неровностей из-за скоростного режима. Люди спорят, у какого дома ставить искусственную неровность и кому больше будет неприятен шум от проезжающих автомобилей.

Дороги становятся лучше. Надеюсь, так будет продолжаться. Конечно, есть над чем работать. Особенно это касается дворовых территорий. Будем только наращивать темпы объемов строительства.

- По количеству обращений об установке ИДН видно.

- Да, за последние годы увеличилось в разы. Это связано как раз с тем, что качество покрытия меняется, меняются скоростные режимы. Как результат, люди боятся переходить дорогу.

Где-то проходят пути следования школьников либо посетителей к соцобъектам. Конечно, люди переживают за свое здоровье, поэтому просят устанавливать дополнительно искусственные неровности, чтобы гасить скорость потока.

- Давайте про конкретные объекты поговорим. Все спрашивают, почему остановились работы по ремонту улицы Поземского. По информации Псковской Ленты Новостей, задержка связана с необходимостью переложить сетевые коммуникации.

- Там есть сети, которые необходимо сделать. К сожалению, пришлось на время уйти с объекта. Это доставляет определенный дискомфорт. Думаю, что в ближайшие недели подрядчик вернется все доделать. Наработки уже есть. Там нижний слой в большинстве лежит. Где-то, скажем, на новых съездах надо ещё уложить нижний слой. Думаю, что к концу сентября мы этот объект закончим и запустим полноценное круговое движение.

- Которое не совсем круговое.

- Оно будет вокруг скейт-парка со всеми светофорными объектами. Будем реорганизовывать движение. Было первое обращение, что вдоль Шоссейной оставили мало парковок. Это все-таки проездная магистраль, не так много, их там и возможно сделать.

Место интересное. Но самое главное - сделать его безопасным. Потому что, повторюсь, как мы уже говорили, скейтпарк - это дети, а они должны передвигаться безопасно. Поэтому дополнительные светофорные объекты там тоже появятся. Наша задача - сделать этот квартал таким, чтобы он и увеличил пропускную способность, но и при этом, чтобы было безопасно для автомобилистов и пешеходов.

- Еще один значимый объект - улица Советская, которая сейчас активно ремонтируется. Все обращают внимание на заужение проезжей части, но не все понимают, с какой целью это было сделано. Это ведь не из-за желания навредить водителям.

- Да, наоборот. Здесь несколько историй. В некоторых местах мы убрали парковочные места и добавили зеленые зоны. Сейчас контуры всех тротуаров уже видны, потому что завершаются работы по укладке плитки. С одной стороны, уже полностью на всем протяжении сделано, с другой стороны, делаются и уже видны такие островки безопасности. Выделяются отдельно парковочные карманы.

Самое важное: появляются «островки» для безопасности перед пешеходными переходами. Водители нарушали правила дорожного движения и парковались зачастую на пешеходных переходах. Это нельзя допускать.

Уже очертания видны. Улица будет уютная и безопасная улица, без скоростного движения, потому что центр города не подразумевает скоростные гонки. Поэтому здесь будет симбиоз зеленых зон, парковочных пространств, безопасных для автолюбителей и для пешеходов. Будет хороший пример уютной улицы. Надеюсь, все автолюбители оценят, что улица станет безопаснее для пешеходов.

Постараемся максимально вернуть Советской ее зелёность, как она была ранее, посадим большое количество деревьев. Для этого сейчас делаются отдельные зоны. Осенью в благоприятный период, в октябре деревья будут высажены. Это будет отдельный контракт, не связанный с ремонтом дороги.

- Плюс на Советской еще есть момент по механизированной уборке, где раньше ширина тротуара не позволяла.

- Не только ширина улицы не позволяла применять технику, еще и деревья росли на этом тротуаре. Поэтому зачастую где-то приходилось вручную убирать. Сейчас мы вводим тротуар по максимально нормативным показателям - больше полутора и даже двух метров.

Теперь мы сможем полноценно убирать и проезжую часть, и тротуары. Где-то создаем зеленые зоны, так как многие жители переживают за зеленые насаждения. Восстановим их, чтобы город оставался таким же зеленым и прекрасным.

- Не могу не задать вопрос про гарантийный ремонт. Есть большие объекты последних лет, крупные, как улица Поземского, участок, который делали несколько лет назад и на Фабрициуса. Местами идёт проседание люков.

- Действительно, есть такие моменты. Гарантийный ремонт - это всегда непростой вопрос. К сожалению, бывают случаи, когда подрядчики отказываются выполнять гарантийные обязательства. Мы идем в суд.

В последнее время мы активно используем, так называемую «банковскую гарантию на гарантию». Это очень хороший инструмент, который не нравится подрядчикам. Объясню почему: если подрядчик отказывается исполнять, мы идем просто в банк и забираем оттуда определенную сумму денег, которую заранее просчитали. И потом банк уже разбирается с подрядчиком. Чем это чревато для него? Тем, что ему потом банковскую гарантию даже не на гарантию, а просто даже на участие в конкурсах, процедурах получить будет, если и возможно, то очень дорого. Поэтому все очень стали этим дорожить.

К сожалению, в старых контрактах этого не было. Если говорить про улицу Фабрициуса, первый участок, 2019-2020 годов, ремонтировали по нацпроекту. Есть дефекты, подрядчик неместный, мы с ним судимся. В 2025 году мы суд выиграли, осенью они частично восстанавливали покрытие по суду. К сожалению, других способов воздействия нет. В рамках работ по содержанию стараемся поддерживать. Возможно, на следующий год что-то будем менять слоями износа.

Но надо понимать, что гарантия на объект 2020 года тоже очень ненадолго. Зачастую люди говорят: «Вот в прошлом году делали ремонт, все развалилось». Когда начинаем предметно разбираться, оказывается, что прошло 6-7 лет, гарантии уже год или два не действует. А кажется, что было недавно.

Время летит незаметно. К примеру, улицу Фабрициуса делали с 2019-2020 годов, 6 лет уже прошло с окончания. Все гарантийные сроки прошли. У нас гарантия обычно на покрытие 4-5 лет.

Не первый год делаем слои износа на Юбилейной от дамбы до Рижского. Это касается и самой дамбы. Там есть участок около улицы Народной и Шестака, знаю, поскольку я сам там езжу, на нем начинает чуть-чуть разрушаться асфальт. Это может привести к куда большим разрушениям. Надеюсь, изыщем средства хотя бы картами поменять, чтобы не допустить разрушения. И тоже это ремонт 2019-го года. 7 лет прошло.

Надо понимать, что улица Юбилейная - одна из самых интенсивных в городе. Если мы возьмем для примера кольцевую автодорогу в Санкт-Петербурге, там больше двух лет гарантии вообще нельзя делать. Интенсивность движения и естественный износ очень высокий. Гарантия в 4 года еще высокая. Сегодняшнее состояние Юбилейной - тоже неплохой результат.

Мы стараемся постоянно использовать такой механизм, как ремонт слоев износа. Когда дорогу относительно недавно делали, но частями меняем новый асфальт, где есть колея, трещинки, чтобы не запустить и не довести до состояния, когда вся улица будет в ухабах и ямах. По нормативу не должно быть ни одной ямы на дорогах. Именно по этой причине мы на Рижском проспекте две полосы поменяли на одном из участков, где максимальный износ и где ходит общественный транспорт. Делали этот участок в 2020 году, 6 лет прошло.

Для дорог с интенсивным движением это достаточно большой срок. Естественный износ никто не отменял. Какие бы сверхпродвинутые материалы мы не использовали, все равно будет образовываться колея просто от того, что машин много ездит, в том числе на шипованной резине. Давно доказано, что она дополнительно изнашивает асфальт.

- Вы упомянули улицу Юбилейную. Многие вспомнят про анонсированный план ремонта или реконструкции на перекрестке с Народной.

- Это уширение, увеличение количества полос. На самом деле на улицу Народную у нас большие планы. Это касается и Коммунальной с Народной, и Юбилейной с Народной. Две крупных улицы нашего города. И там, и там требуется дополнительная полоса. Подсчитаны затраты, порядка 10-15 миллионов на каждый объект. Будем стараться изыскивать экономию.

Есть необходимость добавить на Юбилейной одну полосу, чтобы сохранить одну полосу налево на Народную и дальше левый поворот на Красноармейскую. Два ряда прямо обязательно надо делать. Юбилейная по утрам просто безумно загружена в сторону центра. Заторовых ситуаций хватает. То же самое на пересечении Коммунальной с Народной. Эти два объекта у нас в приоритете, они ждут какой-либо экономии, чтобы их начать. Это даже не реконструкция, а просто модернизация перекрестка для увеличения пропускной способности. Такие мероприятия мы стараемся проводить на многих дорогах. Сегодня утром как раз проезжал Коммунальную - Рокоссовского. Там уже поменяли схему, на Коммунальной сделали три полосы - одна налево, две прямо.

- Стало лучше.

- Спасибо общественникам, которые предлагают изменения, и всем, кому небезразлична судьба города. Мы внимательно прислушиваемся предложениям и всегда на комиссии по безопасности дорожного движения точечно рассматриваем.

Нашим жителям очень тяжело дается круговое движение. Сколько помню, всегда говорили: «Давайте брать пример с Европы». А там как раз светофоров почти нет, везде круговое движение. А у нас очень много автолюбителей активно выражают свою позицию, просят вернуть обратно, как было.

- И пробки верните…

- Народ по старинке ездит. До сих пор удивляюсь, когда люди по Карла Маркса ездят по одностороннему движению «против шерсти» четвертый год. Ладно бы это делали гости города, а это делают местные жители.

- Это память поколений.

- Мышечную память никто не отменял. В незнакомом городе сложнее нарушать, потому что зачастую гости ездят по навигатору, очень внимательно смотрят по сторонам и на дорожные знаки. За рулем в чужом городе ты на каждом перекрестке внимательно смотришь, в тот ли ряд ты встал и туда ли ты едешь. Поэтому местные жители иногда удивляют.

- Плавно перешли к теме безопасности дорожного движения. В июне была комиссия по безопасности. Ключевая тема была по двум перекресткам улицы Рокоссовского - с Коммунальной и Рижским. Про первый сказали, а по Рижскому и Рокоссовскому интересно ваше видение. Как там должна поменяться схема? Продолжается стройка многоквартирных домов, что тоже добавит интенсивности.

- Действительно мы видим интересную перспективу. На Рижском проспекте застройка сейчас идет между улицами Балтийской и Рокоссовского. Мы планируем, что там будет выезд и на Рокоссовского, и на Рижский проспект.

В далекой перспективе есть важный проект по реконструкции Гаражного проезда. Есть проектная документация, но, к сожалению, сумма настолько большая, что объективно с существующими на данный момент бюджетными обязательствами проект невыполним. Хотя город и Борисовичи активно развиваются. Сто процентов требуется дублер Рижскому проспекту. Псковский район озадачен в части продолжения улицы Балтийской, которая могла бы сильно разгрузить Рижский проспект.

В перспективе планируется строительство жилья на Рижском проспекте, ближе к центру города, в районе улицы Печорской и Гаражного проезда. Поэтому, конечно, здесь надо будет особенно уделять внимание расширению проезжей части и вообще настройкам безопасности в целом. Перспективы достаточно серьезные в части жилищного строительства. Поэтому если не реконструкция, будем думать, как уширять и расширять существующие дороги. Не секрет, что дальнее Завеличье, учитывая примыкающий Псковский район, - самая густонаселенная часть псковской агломерации. Поэтому ей надо уделить особое внимание.

Спасибо за инициативы в части изменения полосности и рядности движения, они очень важны. Каждое такое предложение будем внимательно рассматривать. Перемены даются сложно, но все это делается, собственно, для безопасности и самое главное - для увеличения пропускной способности. Конечно, до Москвы нам еще далеко. Мало кто знает, что в Москве, основное - это не безопасность, на первом плане увеличение скорости потока. Чем быстрее движется поток, тем меньше будет пробок и меньше заторов.

- Но у нас пока наоборот.

- Это вы намекаете на светофоры, которые устанавливаются?

- Я больше хотел сказать про светофор на перекрестке Октябрьский проспект - Некрасова.

- Это отдельная тема для разговора. В принципе, Октябрьский проспект - это очень интересная история. Когда он был частично закрыт на неделю, все поехали по соседним улицам. В этом ничего нет плохого. Объясню почему. Мы не раз отмечали на комиссии по безопасности движения, что Октябрьский проспект перегружен. Основное - это количество пересечек с пешеходными направлениями.

Из-за четырех полос на Октябрьском проспекте в целом много светофоров. Осталось два нерегулируемых пешеходных перехода на перекрестках с Металлистов и Гоголя. Мы до последнего держимся и пока сопротивляемся, чтобы не ставить там светофорные объекты. Но в случае, если в ДТП пострадают люди, конечно, нам придется это сделать. Надеюсь, этого не произойдет. Мы сделаем все, чтобы этого не было.

- Пусть лучше камеры стоят.

- Камеры, к сожалению, не всегда помогают. Иногда автолюбители отвлекаются. Возвращаясь к Октябрьскому, все вспомнили, что есть улицы Яна Фабрициуса, Советская, Карла Маркса. Надеюсь, после завершения ремонта сетей, люди не забудут использовать параллельные улицы. Улица Яна Фабрициуса не загружена, нет вообще движения. Сравнивая с тем, что было до ремонта, там все ездили. Проезжая часть была уже, но с более интенсивным движением. Я, конечно, утрирую, но сейчас пешком можно ходить вдоль и поперек. Октябрьский перегружен. Если люди часть потока мы все таки перетащим, Октябрьский вздохнет, если не полной грудью, но легче.

Возвращаясь к перекрестку Октябрьского проспекта и Некрасова, да, очень тяжелый перекресток. У нас по пальцам можно пересчитать светофоры, где есть отдельная выделенная фаза для пешеходов.

- Наверное, уже по пальцам двух рук.

- Да, по пальцам двух рук. На многих перекрестках требуется делать отдельную фазу для пешеходов. Мы стараемся делать это очень взвешенно, потому что это лишняя остановка потока, лишние минимум 20 секунд на переход улицы, когда полностью останавливается автомобильный поток на всех направлениях. Конечно, это связано с безопасностью как на перекрестке Народной и Коммунальной. Не раз были наезды при поворотах налево, направо, направо даже чаще. Мы выделили в отдельную фазу для пешеходов. Стало значительно безопаснее, но это очень сильно тормозит поток. Это мы видим.

Есть города недалеко от Псковской области, где почти каждый светофор имеет выделенную пешеходную зону. С одной стороны пешеходам хорошо. С другой стороны, надо долго ждать зеленого, пока все потоки разъедутся в разные стороны.

Как автолюбитель я могу сказать, что это зачастую крайне неудобно. Мы стараемся наших автолюбителей от этого уберечь и минимизировать такие крайние меры, как введение отдельной фазы для пешеходов. На перекрестке Октябрьского и Некрасова ДТП теперь не происходит, но скорость проезда оставляет желать лучшего. Установлена интеллектуальная система, в зависимости от времени суток фазы светофора могут иметь разный хронометраж. Пока шел ремонт, понятное дело, поменяли. Делаем все, чтобы пропускная способность этого перекрестка увеличилась.

Тут много заинтересованных сторон, Октябрьский проспект очень интенсивный. Некрасова стоит отметить, тоже очень интенсивная, раньше такого не было. Когда закончится ремонт улицы Советской, посмотрим, как изменится ситуация, после этого будем принимать кардинальные решения по этому перекрестку.

- Про светофоры все помним, как они немного «поумнели» с применением автоматизированной системы управления движением. Теперь данные собираются по этим крупным 10 или 11 перекресткам. Вопрос, что дальше с этим будет: Будут ли как то они модернизироваться, подстраиваться под работу?

- Они и сейчас подстраивается. Пока, к сожалению, они все не завязаны в одну единую сеть, в один общий искусственный интеллект. Думаю, что мы к этому придем со временем. Особенно это касается основных магистралей - Рижский проспект, Юбилейная, Октябрьский проспект. Тот же самый перекресток Рижский - Рокоссовского. В любом случае эти данные не уходят куда-то, не кладут на полку и не забываются. Мы их используем при анализе потоков и принятии решений.

- Псковичи, по-моему, чаще всего из этих светофоров задают вопросы про перекрёсток 128 Стрелковой дивизии с Вокзальной. Летом шел ремонт покрытия на железнодорожном переезде? Можно ли там что-то перенастроить?

- Действительно, много обращений по этому светофору. Летом ремонтировали покрытие на переезде. На самом деле, ждем 1 сентября. Сейчас данные с разных систем в принципе не показательны. Логистика у людей поменялась на лето. Отпускной период, отсутствует подвоз школьников. Некоторые перебрались жить на дачу. В сентябре поток транспорта снова меняется. Поэтому сейчас данные о передвижении необъективны.

Раньше железнодорожный переезд был определенным сдерживающим фактором. Сейчас его сделали. Поэтому мы собираем данные по интенсивности. Возможно, действительно подрегулируем и увеличим интенсивность. Нужно было как раз увеличить пропускную способность самого переезда. Были случаи, когда мы увеличивали на секунды время работы зеленого сигнала со стороны улицы Советской Армии. Поток, который стоял на Вокзальной, от переезда до светофора весь уезжает, а новый еще не успевает туда приехать. И, конечно, там образуются дополнительные заторы. Иногда проще и быстрее проехать через улицу Декабристов и Крестовское шоссе. Потому что действительно узкая дорога, плюс переезд, плюс светофоры.

- Не могу снова не спросить про улицу Кузнецкую. Одна из тем последних дней – парковка «елочкой». Даже администрация города давала разъяснения о том, что, в принципе, ничего не поменяется.

- Ничего не меняется. Просто нужно соблюдать правила дорожного движения и парковаться параллельно краю дороги.

- Вопрос о чем хочу задать. Один из аргументов тех, кто выступает против: почему нельзя расширить дорогу и сделать парковку? Там же придется пилить деревья, явно будут жалобы.

- Палка о двух концах. Мы это обсуждали, в том числе на комиссии. Понятное дело, что с парковочными местами у соцобъектов тяжело. На этом участке Кузнецкой от площади Победы до Спортивной у нас находятся поликлиники, и это большое место притяжения. Знаки установлены по левой стороне дороги, говорящие о том, что нельзя слева парковаться. Стоял вопрос по парковке с правой стороны. С точки зрения правил дорожного движения там правильно парковаться параллельно проезжей части, а не елочкой, как это делают сейчас автолюбители. Действительно, больше машин вмещается, согласен. Конечно, там надо расширить проезжую часть. Возможно, мы к этому придем, когда будем ремонтировать Кузнецкую. Надо рассмотреть такую возможность.

Вопрос в елочке. Этот участок дороги крайне аварийноопасен. ДТП происходят на нем не каждый день, но частенько. Понятное дело, они неучетные, как любят говорить специальные статисты учета, «железо», без пострадавших. Просто кто-то выезжал с парковки, а кто-то в этот момент ехал и зацепил.

Такие ДТП парализуют движение по улице Кузнецкой полностью, оно останавливается до конца. Поэтому данная инициатива нацелена на удобство пользования улицей. По Кузнецкой передвигаются не только посетители соцобъектов, но и просто транзитный транспорт. С утра улицы достаточно загружены. Как раз для увеличения пропускной способности нужно решить вопрос парковки. Вопрос ее расширения думаю, надо поднять, когда мы будем ремонтировать Кузнецкую. Надо делать все вместе, с тротуарами, с проезжей частью. Надеюсь, что в 2027 году, мы все-таки вернемся к этому вопросу. Мы в первую очередь заботимся о безопасности, а не вредничаем. Первостепенная задача - обеспечить безопасность для всех участников движения.

- В продолжение вопроса. Были предложения пустить автотранспорт на территорию поликлиники.

- Есть определенные требования по безопасности. На территории поликлиники никто не должен ездить. Это возможно на отдельно стоящей парковке. Как у областной больницы, где на днях должны укладывать асфальт. Будет новая красивая парковка. Еще много таких объектов, которые нам надо сделать. И поликлиника - это не единственный объект. У нас есть перинатальный центр. Кто туда ездил, знает, тоже все плохо с парковкой.

- Областная детская больница.

- И онкоцентр. Таких мест еще хватает. Да, это не дорога, но парковка тоже важна нашим жителям и также требует большого количества денег. Площадные характеристики этих объектов достаточно серьезные. При переводе квадратных метров в рубли получаются достаточно круглые цифры. Допустим, парковка у той же самой областной больницы стоит как ремонт небольшой улицы в частном секторе.

- В качестве ремарки. Я бы вообще не пускал бы никого ни к каким поликлиникам. Можно посмотреть, как на Индустриальной устраивают ДТП и буквально по ногам ездят посетителям.

- К сожалению, да, некоторые злоупотребляют этим правом, в том числе и у образовательных учреждений. Понятное дело, с ребенком далеко идти не хочется. Но я всегда говорю: давайте вспомним, когда мы были сами детьми. Мы без машин могли добраться пешком и на санках передвигались. Не призываю возвращаться куда-то в прошлое. Не надо забывать, что пешком ходить тоже можно.

- Хороший совет. Это полезно, тоже поддерживаю. Еще один точечный вопрос - по Октябрьской площади. За последние месяцы частенько бывают столкновение. И учетные, и не учетные. Есть ли какие-то планы сейчас по реорганизации движения?

- Интересный перекресток. Как-то на эфире меня спрашивали, влияют ли на безопасность архитектурные формы, которые появляются посередине проезжей части. В отдельных ДТП, возможно, да. Те, которые были за последнее время, в том числе с мотоциклистом, видимо, никак не связаны. Автолюбитель должен был видеть мотоциклиста, он двигался в прямом направлении, обзору ничего не мешало.

Много любителей двухколесного транспорта. Замечательно, что они есть. Надо отдать должное: зачастую они не так быстро ездят по городу. Может быть, поэтому большинство из них отделываются не самыми сильными повреждениями. Но действительно невнимательность водителей иногда приводит к тому, что они просто не видят мотоциклистов.

Возвращаясь к Октябрьской площади, много возникает мыслей по поводу реорганизации. Понятно, что светофор там делать - нет. Предлагали и круговое движение. Но зная, как наши автолюбители любят «круги», они будут объезжать. Это будет очередной точкой напряжения. Очень тяжелый перекресток, потому что там несколько потоков пересекается. Кто-то едет в центр, кто-то в сторону улицы Пушкина, с Советской все пытаются проскочить постоянно. Даже была идея сделать Советскую односторонней в сторону Некрасова, чтобы люди от ЦУМа просто не выезжали.

- И Октябрьский проспект сделать односторонним.

- Октябрьский в одну сторону, Советскую в другую сторону. Разные предложения за всю историю были. Думаю, что не надо хайповать или заниматься популизмом. Нужно подключить знающих специалистов и хладнокровно подумать, как мы можем действительно модернизировать этот очень интенсивный перекресток. Самый тяжелый момент - те, кто идут на разворот или на левый поворот.

Интенсивность движения в разы выросла. Смотря фотографии Пскова начала двухтысячных или десятых годов, видно, что на этом перекрестке столько машин никогда не было. А сейчас их количество зашкаливает. Я зачастую сам бывает в сторону администрации еду с другой стороны, просто потому, что там меньше поток.

- Борис Андреевич, мы тут как-то все про машины и пешеходов, а у нас теперь много самокатов. Ваше видение, как будет развиваться инфраструктура для СИМ? Будем делиться тротуарами с ними или проезжей частью делиться?

- У нас есть проектная документация по созданию этой инфраструктуры. Мы ее частями пытаемся реализовывать, когда ремонтируем улицы и создаем инфраструктуру, широкие тротуары, в том числе. Опыт других городов показывает, что наиболее безопасный вариант - СИМ на тротуарах. Но тут возникает конфликтная точка между пешеходами и водителями СИМ. Людей надо долго-долго приучать. Очень многие прямо упорно ходят по велодорожкам. Даже там, где они отдельно выделены.

- И разделены газоном.

- Землей или газоном, люди все равно идут по велодорожке. Для меня это, честно, откровение. Вот хороший пример: недавно был в Зеленограде в Калининградской области, где вдоль набережной сделаны велодорожки. Движение настолько интенсивное, что ни у кого мысли не возникает по ним идти. Настолько много велосипедистов, что люди просто шарахаются. Там предусмотрены даже отдельные переходы для пешеходов относительно средств индивидуальной мобильности.

Возвращаясь к нашим реалиям, я вижу развитие инфраструктуры для СИМ в створе тротуаров. Опыты на проезжей части негативно складываются для водителей средств индивидуальной мобильности. Мы только что говорили, что водители не видят мотоциклистов. Они также не увидят самокат. Надо, чтобы дружили друг с другом и пешеходы, и пользователи средств индивидуальной мобильности.

Наша задача - привить культуру и создать эту инфраструктуру. Да, она тяжело дается, но я надеюсь, что мы на этом не будем останавливаться и все-таки полноценно ей займемся. Если не в этом году, то в следующих. Количество пользователей СИМ становится все больше и это замечательно.

Все больше велосипедистов, это очень приятно. У нас парковка в администрации для велотранспорта всегда летом занята. Сегодня мимо дивизии проезжал, также полно велосипедов стоит вдоль КПП на Маргелова и на Юбилейной тоже. Это интересно.

- Многие люди зимой ездят.

- Это удовольствие на любителя. Но у каждого свои приоритеты. У кого-то это вынужденная история. Поэтому тут не будем их осуждать. Молодцы, что ездят. Но, конечно, основная нагрузка летом, когда народ пересаживается с автомобильного транспорта или с общественного транспорта на мобильные средства.

- Последний вопрос задам. Я вроде зарекался спрашивать про благоустройство, но здесь вопрос комплексный - реконструкция Привокзальной площади. Зачитаю комментарий, который попался в Интернете на эту тему. Это прямая речь читателя: «Вокзал пусть маленький, но приятный. Все хорошо. А посмотрите на автобусную остановку - такой шалман, позорные ларьки. Неужели не заставить их убрать, это лицо города - первое, с чем встречаются приезжающие в наш город люди».

- Отвечу на этот вопрос. Времени мало, но скажу так. У нас действительно есть проект реконструкции этой площади. В части автобусной остановки удручающее состояние покрытия. Там начали менять «убитую» плитку, укладывают другую.

Что касается нестационарных торговых объектов, у нас с ними договоренность, что год-два они там еще построят. После мы их оттуда увозим. Объясню, в чем заключается договоренность и почему сразу не вывезти. Мы просто ждем начала реконструкции. Если мы сейчас просто их уберем, будет как на «Четырех углах», люди жалуются на остатки фундаментов торговых объектов.

Убрать и не сделать благоустройство - это будет неправильно. Поэтому надо убирать, когда мы будем делать благоустройство. А эти планы есть, проект есть. Надеюсь, что в следующем году начнем делать парковку. Здание, которое там стояло и территория, фактически наши, останавливает только отсутствие денег для начала работ. Выделено два этапа: парковочное пространство и отдельно сама площадь. С парковки мы начнем для того, чтобы обеспечить всем приезжающим на вокзалы, встречающим место для ожидания. Это позволит убрать часть НТО (нестационарных торговых объектов) с этого действительно знакового для города места.

Беседовал Денис Бахтин