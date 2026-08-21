С пылью и колейностью на псковских дорогах борются поливомоечные машины ООО «СитиИнвестГрупп»

Поливомоечные машины ООО «СитиИнвестГрупп» ежедневно борются с пылью и колейностью на дорогах Пскова. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил директор компании Павел Талебин.

«Машины водой убирают лишнюю пыль с дорог, производят обеспыливание. Потом эффективнее убирается от бортового камня весь мусор: всё подбивается к лотку, а потом пылесосом убирается. Стараемся производить такие работы ежедневно, в зависимости от погодных условий. В жаркую погоду ездим почаще, чтобы на асфальте не образовывалась колейность от перегрева асфальта», – сообщил Павел Талебин.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

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