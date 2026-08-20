В Псковской области с 24 августа на участке трассы Р-23 введут реверсивное движение

С 24 августа по 30 сентября на участке с 280-го по 286-й километр автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта с ручным регулированием, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Скриншот из «Яндекс. Карты»

Перекрывать полосы будут поэтапно, захватками протяженностью 900 метров.

Максимально допустимая скорость движения составит не более 40 километров в час.

Такие ограничения вводят для производства работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части, укрепления обочин, замены датчиков автоматических дорожных метеостанций и нанесения дорожной разметки.

Работы будут проводиться в дневное время суток, с 07:00 до 21:00 (МСК).

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.