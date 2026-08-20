Стали известны подробности ДТП с участием скорой и курьера на Завеличье

На перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове 19 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи и молодого человека на электросамокате. По информации Псковской станции скорой медицинской помощи, автомобиль скорой доставлял пациента в состоянии, угрожающем жизни, двигался с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. Согласно правилам дорожного движения, использование специальных звуковых и световых сигналов давало ему преимущество перед другими участниками движения.

Как сообщают очевидцы, большинство пешеходов на переходе остановились, чтобы пропустить машину скорой помощи. Однако молодой человек, передвигавшийся на электросамокате, пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись. Предположительно, в этот момент у него были надеты наушники, из-за чего он не услышал приближающуюся сирену и не уступил дорогу спецтранспорту. В результате произошел наезд. Отмечается, что в этом инциденте никто не пострадал — ни бригада с пациентом скорой, ни молодой человек.

«Важно отметить, что водитель автомобиля скорой помощи имеет многолетний стаж и является опытным специалистом», - подчеркнули на станции.

В скорой помощи напомнили, что при приближении машин с включенными проблесковыми маячками и сиреной все участники движения обязаны уступить дорогу. Водителям средств индивидуальной мобильности (СИМ) при пересечении проезжей части по пешеходному переходу необходимо спешиваться и двигаться со скоростью пешехода. Также не стоит использовать наушники при переходе дороги — это отвлекает внимание и не позволяет вовремя услышать сигнал опасности.