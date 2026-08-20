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Безработный мужчина угнал иномарку в Красногородском округе и совершил ДТП

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В деревне Покровское Красногородского муниципального округа угнали «Опель Вектра». Автовладелец обратился за помощью в полицию. Вскоре иномарку обнаружили в поселке Красногородск с техническими повреждениями. В совершении преступления подозревается безработный житель муниципалитета, мужчина 1982 года рождения. Он дал признательные показания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, владелец «Опеля» оставил машину на улице Солнечной в деревне Покровское и зашел ненадолго в магазин за продуктами. А когда вернулся – своей легковушки уже не обнаружил. Позже выяснилось, что в его отсутствие мимо проходил подозреваемый, который решил в своих целях воспользоваться чужим автомобилем. Тем более, что он не был закрыт, а в замке зажигания оставался ключ.

В ходе движения незадачливый угонщик не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с другим автомобилем. На месте происшествия злоумышленника и задержали полицейские. В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится расследование.

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