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Опоры будущего путепровода через трассу А-212 возводят на Северном обходе Пскова

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Строительство Северного обхода Пскова движется в активном темпе: уже возводятся опоры будущего путепровода, пересекающего автомобильную дорогу А-212 Псков – Изборск. Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области, сейчас на объекте уже открыли движение по временному объезду, полностью возвели первую опору, а также устроили железобетонные стойки третьей опоры.

Фотографии: министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Северный обход является частью проектируемой транспортной развязки, связывающей данный кусок дороги с трассой. На отгороженном участке федеральной трассы устраивается свайное основание под промежуточную опору путепровода. Планомерно ведется доставка балок пролетного строения. Как только три опоры будут готовы, строители приступят к монтажу балок.

«Строители подходят к работе ответственно — результат должен быть качественным. Безопасность — приоритет», — прокомментировали в министерстве.

Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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