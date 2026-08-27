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Автомобиль высокопоставленного военного взорвался в Петербурге

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В Санкт-Петербурге на Колпинском шоссе взорвался автомобиль, в котором находился военнослужащий и его супруга. Мужчина погиб на месте, женщину госпитализировали. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

О взрыве в Шушарах стало известно утром 27 августа. Очевидцы рассказали, что у магазина «Магнит» на Колпинском шоссе, 18, разнесло машину. За рулем находился подполковник. Около 10.00 они начали отъезжать от своего дома. В этот момент, по предварительным данным, в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство, пишет «Фонтанка»

Супругам, по имеющейся информации, оторвало ноги. Военнослужащий погиб на месте, его жена доставлена в медицинское учреждение, врачи пытаются ее спасти.

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