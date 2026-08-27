«Поворот запретим, а одностороннее развернем в другую сторону»

В распространенном народном представлении основная задача комиссии по безопасности дорожного движения - придумывать разномастные козни для водителей, вставлять им палки в колёса, всячески вредить и креативно придумывать разные мерзопакостные сложности.

Разочарую. Специально организованного центра «дорожного зла» не существует. Никто не строит козни и не вынашивает вредительских планов как бы незаметненько убрать все бесплатные парковки в центре.

Структура двухуровневая. Первый этап – межведомственная рабочая группа по безопасности дорожного движения (официальное название на строчку длиннее, но мы с вами договоримся для удобства немного подсократить этот официоз). Она собирается ежемесячно под руководством замглавы Пскова и выполняет функции «фильтра», который отбраковывает всякие излишне креативные предложения вроде установки «лежачих полицейских» у шестого подъезда дома №7 (реальный случай). Второй этап - сама комиссия, ее собирает глава города. Заседает раз в квартал и рассматривает самое важное, требующее «политических» и концептуальных решений.

Таким образом, организацией дорожного движения руководят вовсе не зеленые рептилоиды в синих костюмах, а специалисты, представляющие все заинтересованные организации. Решения принимаются коллегиально, открыто и с учётом мнения всех сторон.

В августе в Пскове состоялось сразу два заседания по дорожной тематике. 19 августа поступившие предложения разбирала межведомственная рабочая группа. А 22 августа самое важное обсудила комиссия по безопасности дорожного движения под руководством главы города Бориса Елкина. Теперь конкретно – что нового ждет водителей.

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Прощайте левые повороты на Рижском?

Начнём с резонансного. Уверен, многие не прочитали новости и пропустили готовящийся сюрприз. Центральным вопросом стало предложение пересмотреть наличие левых поворотов на Рижском проспекте 1) на улицу Печорскую; 2) на АЗС «Сургут» 3) перед АЗС «Сургут».

В повестке дня комиссии по БДД такого пункта не было. Зато значилось другое: предложения по изменению схемы движения на перекрестке Рижского проспекта с улицей Рокоссовского. Рассмотрение пришлось отложить на следующий раз из-за отсутствия докладчика (отметим, по объективным причинам). Очень хотелось разобраться в замысловатых цветных линиях, обозначающих переход на 4-фазный режим работы светофора, а самое главное, понять, как это сочетается с пропускной способностью. На соседнем перекрестке Коммунальной и Рокоссовского новую схему успешно применили (кто не согласен, поправьте). Теперь прямо по Коммунальной к Ледовому дворцу можно двигаться с двух полос.

С перекрестком Рижского и Рокоссовского немного сложнее. Начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт назвал его очагом аварийности. ДТП были в январе, феврале, июне. Одно из них связано с несоблюдением дистанции, два - с выполнением левых поворотов.

Руководитель городского отдела Госавтоинспекции сообщил, что его беспокоит левый поворот на заправку «Сургутнефтегаза». Мысль поддержал глава города Борис Елкин, а его беспокоит левый поворот на улицу Печорскую.

Движение на Рижском проспекте все более интенсивное, левые повороты опасны. Все прекрасно знаем, какие метания и шараханья по полосам начинаются при виде включившегося впереди левого поворотника. Маневры влево-вправо резвые, скорости высокие, дистанции маленькие. Не редкость и массовые столкновения в виде паровозиков из 3-5 авто.

В перспективе ближайших лет нам грозит новая жилищная застройка. Четная сторона улицы в районе «Лемана Про» активно осваивается. Участок за АЗС (между «Мастером» и «Сургутом в сторону котельной) прикупил застройщик. Предполагается организация нового выезда на Рижский проспект от будущих домов. По словам Бориса Елкина, одно из поставленных застройщику условий - устройство полноценного перекрёстка Рижского проспекта и улицы Печорской. Участок между Гаражным проездом и улицей Шестака тоже принадлежит одному из застройщиков. Не нужно быть Вангой, чтобы предсказать дальнейшее уплотнение движения. А оно уже сейчас интенсивное. Продление Гаражного проезда и улицы Балтийской до дороги на Родину пока остаются долгожданными проектами. Ситуацию немного спасет ввод в эксплуатацию второй очереди Северного обхода, пока он запланирован на октябрь 2027 года.



Главный мотив авторов предложения – освободить одну из главных транспортных «артерий» от всего лишнего. Поэтому пока не происходит перенастройка светофора Рижский – Рокоссовского. «Реформы» назрели, но прежде чем что-то менять, нужно досконально разобраться. Кстати, в арсенале комиссии появился новый инструмент - возможность собирать статистику по движению транспорта с помощью интеллектуальной системы, установленной на крупных перекрестках города. Данные «заказаны».

Интересно, что организаторы дорожного движения готовы пересмотреть многолетние «догмы» существующих схем движения. Во время обсуждения на комиссии запрета левого поворота на Рижском глава Пскова, то ли в шутку, то ли всерьез, обмолвился, что наличие одностороннего движения на Печорской - не проблема. При необходимости можно его развернуть в другую сторону.

Депутат Псковской городской Думы Денис Иванов в порядке обсуждения спросил про «многополосные круги». Борис Елкин парировал, что круг «не должен быть больше двух полос». Иначе все будут ездить в правой полосе и совершать касательные столкновения при попытках переместиться из левого ряда направо. Это происходит не только в Пскове, но и в других городах.

Борис Елкин поручил «рассмотреть отдельно весь микрорайон» на межведомственной рабочей группе. Заседание состоится в сентябре.

Остается добавить, что «прореживание» левых поворотов на Рижском проспекте идёт на протяжении многих лет. Когда-то можно было поворачивать и к «Культтоварам», и на улицу Шестака. Потом позакрывали все повороты на Рижском между Народной и Юбилейной. Пример последних двух лет - двойная сплошная между домами 79 и 83.

У каждого из поворотов найдутся свои защитники. Один из них нужен станции скорой помощи, другой явно будет лоббировать заправочная станция. За поворот на Печорскую могут вступиться местные жители и не только. Некоторые родители подвозят детей к 24-й школе с Рижского. Могут быть и другие «подводные камни». Явно высказаны еще не все аргументы «за» и против». Будем ждать следующий этап обсуждения.

«Предочаги»

Помимо «очага аварийности», на дорогах сложились и предочаги. Один - на перекрестке Советской Армии и Железнодорожной, второй - на пересечении улиц Поземского и Ижорского батальона, у дома 115-б. По последнему месту обе аварийные ситуации различаются. Первое ДТП произошло при движении по Поземского со стороны Чудской, а второе - при повороте на АЗС при движении в обратную сторону. Один из участников получил тяжкий вред здоровью.

«А это не связано с тем, что мы запретили левый поворот [на Поземского]?» - заподозрил депутат городской Думы Григорий Стороненков. Ему ответили, что, по предварительной информации, оба водителя ехали на запрещающий сигнал и посчитали, что все успеют.

Третья «предочаговая» точка – перекресток Юбилейной и Народной. Было два столкновения, февраль и апрель. По предочагам предложений не выносилось. Пока это тема для размышлений.

Перенастройка светофоров

Злободневный вопрос об изменении режима работы светофора Октябрьский проспект – Некрасова рассматривать не стали из-за отсутствия докладчика. Если кратко, предлагалось вернуться к предыдущей схеме. Именно в день работы комиссии 22 августа улица Советская возле ЦУМа была закрыта на ремонт. Все уткнулось в настройки светофора на Некрасова, стояли от площади Ленина. Перекресток, расположившийся между администрацией города и правительством области, пока напоминает заколдованный круг – всем неудобно, но сделать ничего не получается.

А вот светофор на перекрестке 128-й Стрелковой дивизии и Вокзальной, возможно, перенастроят. Стало проблематично поворачивать налево на Вокзальную, поступают обращения с просьбой увеличить время работы «стрелки». Сейчас контроллер электронного регулировщика приоритетно настроен на разгрузку направления от Черехи. Но, по словам директора организации, обслуживающей светофоры, депутата городской Думы Юрия Бурлина, стрелка в течение 10-15 секунд «плавала». Она адаптивная и может меняться в заданных пределах. Пока порядок пересматривать не стали. К вопросу вернутся в следующий раз, когда будут собраны автоматически данные по передвижению транспорта. Считается, что летом они не показательны.

«Светофор