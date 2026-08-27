Ограничение скорости введут на двух участках трассы Р-23 «Псков» 28 августа

Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 28 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участках 464+000-468+000 и 470+000-475+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходить окос травы, очистка водоотводных лотков, выправка знаков и стоек, уборка мусора с элементов дорог, уборка автобусных остановок и площадок отдыха.