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Фотофакт: Бокс для фотовидеофиксации повредили на трассе Псков — Краколье

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Бокс для треноги повредили на 95-м километре автодороги «Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье». Об этом сообщили в Telegram-канале «Псков за рулем».

Фото здесь и далее: «Псков за рулем» / Telegram-канал

По словам авторов публикации, повреждение может повлиять на работу установленного оборудования.

«Псковичи очень любят камеры фотовидеофиксации. Вандалозащищенный бокс для треноги на км 95+800 м автодороги „Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье“ немного подбит. Наверное, и нарушения теперь плохо видно», — говорится в сообщении.

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