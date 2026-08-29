Фотофакт: Бокс для фотовидеофиксации повредили на трассе Псков — Краколье

Бокс для треноги повредили на 95-м километре автодороги «Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье». Об этом сообщили в Telegram-канале «Псков за рулем».

Фото здесь и далее: «Псков за рулем» / Telegram-канал

По словам авторов публикации, повреждение может повлиять на работу установленного оборудования.

«Псковичи очень любят камеры фотовидеофиксации. Вандалозащищенный бокс для треноги на км 95+800 м автодороги „Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье“ немного подбит. Наверное, и нарушения теперь плохо видно», — говорится в сообщении.