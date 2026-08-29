Два ребенка пострадали в Пскове в дорожных происшествиях за один день. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, оба ДТП произошли 26 августа.

В 10.38 на улице Западной у дома №21 водитель «Опель Астра», женщина 1990 года рождения наехала на девочку 2011 года рождения, переходившую дорогу вне пешеходного перехода.

Пострадавшая доставлена в детскую областную больницу. Водитель трезвая.

В тот же день в 13.45 на улице Горького у дома №53 мальчик 2013 года пересекал нерегулируемый пешеходный переход на велосипеде, не спешившись. Совершил столкновение с автомашиной «Шевроле Клан» под управлением мужчины 1964 года рождения.

Ребенок доставлен в детскую областную больницу. Водитель трезвый.