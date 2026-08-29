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Люк на парковке в Пскове провалился под автомобилем

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Стали известны подробности ДТП с провалом в «текстуры» парковки на улице Труда в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 25 августа в 19:10 у дома 37-а по улице Труда. Водитель автомашины «Форд», девушка 2005 года рождения, наехала на препятствие в виде закрытого люка.

В дальнейшем от давления автомашины произошло обрушение конструкции люка. Пострадавших нет. Автомашина получила технические повреждения.

Госавтоинспекция направит предписание для устранения недостатков.

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