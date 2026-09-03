Загоревшийся в дорожном заторе автомобиль в Пскове потушил экипаж ДПС

Загоревшийся в дорожном заторе автомобиль на Рижском проспекте в Пскове потушил экипаж ДПС Госавтоинспекции, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление МВД России по Псковской области

Автоинспекторы, находившиеся на маршруте патрулирования, заметили впереди густой чёрный дым, поднимавшийся над затором. Они включили звуковую и световую сигнализацию и оперативно прибыли к месту происшествия.

Сотрудники ДПС увидели, как из-под капота машины Volkswagen Passat вырывались языки пламени. Полицейские передали информацию в дежурную часть и незамедлительно пришли на помощь автовладельцу, который безуспешно пытался самостоятельно справиться с огнём. Инспекторы воспользовались огнетушителем из патрульного транспортного средства и полностью ликвидировали возгорание до приезда расчёта МЧС. Никто из граждан не пострадал.

После этого автоинспекторы обеспечили безопасность движения на оживлённом участке дороги и помогли автолюбителю транспортировать пострадавшую иномарку в безопасное место. Мужчина поблагодарил сотрудников полиции за своевременную помощь в экстренной ситуации. Сейчас устанавливаются причины возгорания машины.