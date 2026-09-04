«На пятой передаче»: Новые дороги рядом с Псковом, права в «Максе»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу Дениса Бахтина «На пятой передаче».
Темы выпуска:
- Пробки, ограничения движения и возвращение из отпусков. Что происходит на дорогах Пскова с начала сентября.
- Прокладка новых улиц в Псковском районе: новая дорога от Хотиц до «Гдовки», улица Завеличенская. Что еще планируется?
- Водительские права и свидетельство о регистрации ТС можно будет предъявлять инспектору в электронном виде через приложение «Макс». Есть ли смысл в этом нововведении?
Об этом подробнее в 12.36.