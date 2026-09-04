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Владельцев ТЦ хотят обязать выделять парковочные места для многодетных

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Специальные парковочные места для многодетных семей предлагается создавать в стране по инициативе депутатов Госдумы. Проект поправок в федеральный закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации» уже внесён. Он подразумевает расширение парковок общего пользования, где могли бы быть помещены любые транспортные средства, принадлежащие крупным семействам. Планируется, что дополнительные возможности размещения машины появятся возле стационарных торговых объектов, где часто останавливаются в поездках с детьми. 

При этом власти не рассматривают вариант создания новой инфраструктуры, считая его накладным. Дополнительные места просто намерены отмечать специальным знаком, не расширяя имеющиеся стоянки.

Сегодняшние требования к перевозке малолетних пассажиров очень высоки, хоть и обусловлены безопасностью. Помимо специальных кресел, колясок и множества дополнительных покупок, родителям приходится зачастую возиться с поиском свободного парковочного места, что отметили авторы законопроекта. 

Если идея будет одобрена Госдумой, проблема исчезнет с сентября 2027 года, пишет Сher-poisk.ru.

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