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На трассе «Псков» госавтоинспекторы не дали пострадавшим в ДТП умереть от потери крови

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Инспекторы ДПС, не дожидаясь скорой помощи, помогли пострадавшему с тяжелыми травмами в Лужском районе Ленобласти. Пригодились необычные навыки.

Фото: скриншот видео МВД РФ

Как сообщила 7 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк, навыки оказания первой помощи очень пригодились наряду ДПС в Лужском районе. На 127-м километре трассы Р-23 «Псков» водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, машины столкнулись лоб в лоб. Пострадали оба водителя и двое пассажиров. Помощь им оказали инспекторы, не дожидаясь прибытия скорой помощи.

«Оценив обстановку, госавтоинспекторы незамедлительно приступили к оказанию первой помощи. У одного из водителей было выявлено обильное кровотечение. Не теряя времени, сотрудники полиции наложили жгут и остановили кровопотерю», - рассказала подписчикам Ирина Волк.

Состояние пострадавшего удалось стабилизировать до прибытия бригады скорой помощи. Все травмированные были переданы медикам, сейчас угрозы их жизни и здоровью нет, пишет 47news.

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