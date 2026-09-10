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Ограничение скорости введут на семи участках трассы Р-23 «Псков» 11 сентября

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Ограничение скорости будет действовать на семи участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 11 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 47-46 километрах ограничение скорости движения введут на левой полосе с 08:00 до 17:00 из-за очистки водоотводных лотков.

На участке 55-31-55 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 09:00 до 17:00 из-за механической очистки обочин.

На участке 133-158-133 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за подсыпки обочин.

На участке 140-158-140 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить механическое скашивание травы на обочинах и откосах.

На 35-38 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 20:00 из-за очистки локальных очистных сооружений.

На участке 196+000 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за замены сорбентов в лосах.

На участке 484+000-489+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходить окос травы, очистка водоотводных лотков, выправка знаков и стоек, уборка мусора с элементов дорог, уборка автобусных остановок и площадок отдыха.

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